Da Ronaldo a Leão i messaggi di cordoglio per la morte di Diogo Jota

Il mondo dello sport piange la perdita di Diogo Jota, talento del Liverpool e della Nazionale portoghese, scomparso tragicamente a soli 28 anni. Da Ronaldo a Leão, passando per colleghi e avversari, tutti si uniscono nel cordoglio per una vita spezzata troppo presto. Le parole di solidarietà e affetto arrivano da ogni angolo del pianeta, testimoniando quanto il suo sorriso e il suo spirito sportivo siano stati amati e ricordati. La sua memoria resterà viva...

(Adnkronos) – Dalle squadre in cui ha giocato ai colleghi, ma anche i team avversari e grandi nomi dello sport. In tutto il mondo si piange la morte prematura di Diogo Jota, attaccante del Liverpool deceduto a soli 28 anni in un incidente d’auto in cui è rimasto ucciso anche il fratello minore André Silva. Dieci giorni fa l’atleta aveva sposato la compagna di sempre, Rute Cadorso, madre dei suoi tre figli.  Diogo Jota giocava nella Nazionale portoghese e meno di un mese fa aveva vinto la Nations League con i suoi compagni, che hanno inviato messaggi di cordoglio anche sui social. Tra questi Rafael Leão (che su Instagram scrive “Riposa in pace fratello), e Cristiano Ronaldo che dice: “Non ha senso. 🔗 Leggi su Seriea24.it

Liverpool piange Diogo Jota: folla ad Anfield per l’ultimo saluto al numero 20 e la città listata a lutto - Il cuore di Liverpool si ferma in lutto per Diogo Jota, il talento portoghese scomparso troppo presto a soli 28 anni.

Il matrimonio da sogno, i figli, i messaggi di cordoglio: chi è Rute Cardoso, la moglie di Diogo Jota - La 28enne, anche lei portoghese, condivide sui social alcuni scatti che la ritraggono assieme al marito e ai tre figli. Da msn.com

Morto Diogo Jota, il messaggio del Napoli e di De Laurentiis: «Cordoglio e commozione, vicini alla famiglia» - Il calcio è sotto shock per la scomparsa di Diogo Jota, calciatore portoghese del Liverpool che ha perso la vita questa notte in un incidente stradale insieme al fratello Andrè. Riporta msn.com