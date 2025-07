Aleksander Vukic dal calcio alla vittoria contro Alcaraz | chi è l’avversario di Sinner

Dal calcio alla conquista di Wimbledon: Aleksandar Vukic, nato a Sidney nel 1996, ha già scritto pagine memorabili, tra cui una vittoria storica contro Alcaraz. Ora, il number 93 del ranking si prepara ad affrontare Sinner nel secondo turno, portando con sé un passato ricco di sfide e successi. La sua storia è un esempio di determinazione e passione, che lo rende un avversario da non sottovalutare in questo prestigioso torneo.

(Adnkronos) – Jannik Sinner torna in campo a Wimbledon 2025 e oggi, giovedì 3 luglio, affronta Aleksandar Vukic nel secondo turno del torneo. L’australiano, numero 93 del ranking, ha battuto nel primo turno il taiwanese Tseng Chun-hsin e arriva al match con il numero uno al mondo senza nulla da perdere. Da uno storico successo contro Alcaraz al passato da calciatore, ecco la sua storia. Vukic è nato a Sidney il 6 aprile 1996, da genitori emigrati dalla guerra in quel periodo in corso a Sarajevo: “Tutti i maschi maggiorenni dovevano arruolarsi – si trovò a raccontare – ma mio padre non voleva farsi ammazzare. 🔗 Leggi su Seriea24.it