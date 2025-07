Un’edicola automatizzata in piazza | I Comuni seguano il nostro esempio

Un'edicola automatizzata in piazza rappresenta un passo avanti verso una comunità più informata e connessa. Castel Del Rio apre la strada, dimostrando come l’innovazione possa rafforzare il presidio di libertà e il diritto all'informazione. È un esempio che tutti i comuni dovrebbero seguire, per garantire ai cittadini accesso facile e immediato ai quotidiani. I nostri territori meritano di essere protagonisti di questa rivoluzione digitale.

Castel Del Rio (Bologna), 4 luglio 2025 – “I giornali sono un fondamentale presidio di libertà ”. A sottolinearlo è Alberto Baldazzi, sindaco di Castel del Rio, che, l’altro giorno, assieme a Luca Ceroni, direttore generale di Monrif e a Daniele Pozzi e Gianni Melini, direttore Diffusione, ha inaugurato in piazza l’edicola automatizzata che permetterà ai cittadini del borgo della Vallata imolese di informarsi quotidianamente. Il primo cittadino Baldazzi, infatti, quando, nei mesi scorsi, ha chiuso l’unica edicola del paese, non si è perso d’animo e ha contattato il nostro quotidiano con l’obiettivo di trovare una soluzione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Un’edicola automatizzata in piazza: “I Comuni seguano il nostro esempio”

In questa notizia si parla di: edicola - automatizzata - piazza - comuni

Le sfide dell’informazione. L’edicola automatizzata nel cuore di Castel del Rio - Le sfide dell'informazione incontrano l'innovazione con l'inaugurazione dell'edicola automatizzata nel cuore di Castel del Rio.

Domani sera torna la magia dei Burattini in Piazza a Castel del Rio, per grandi e piccoli!! - facebook.com Vai su Facebook

Un’edicola automatizzata in piazza: “I Comuni seguano il nostro esempio”; Le sfide dell’informazione. L’edicola automatizzata nel cuore di Castel del Rio; Castel del Rio torna ad avere un'edicola: sarà automatica e decorata con un fumetto di Magnus.

Le sfide dell’informazione. L’edicola automatizzata nel cuore di Castel del Rio - Il primo cittadino Baldazzi: "Obiettivo centrato grazie al gioco di squadra". Scrive msn.com

Sinistra e 5S in piazza contro Malpensa a B. E ora 9 Comuni annunciano ricorso al Tar - La mobilitazione contro l’intitolazione dell’aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi, voluta da Enac e dal ministro Matteo ... Da ilfattoquotidiano.it