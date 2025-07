Malori da caldo le chiamate al 118 | Cresciute dell’8% in 9 giorni Posti letto esauriti in Cardiologia

L’ondata di caldo record ha portato a un incremento significativo delle chiamate al 118, con un aumento del 8% rispetto allo scorso anno e posti letto in cardiologia ormai esauriti. La situazione preoccupa gli operatori sanitari di Bologna, che monitorano con attenzione ogni sviluppo. Fortunatamente, tuttavia, i dati non riflettono ancora un rialzo allarmante dei decessi, ma evidenziano l’urgenza di interventi efficaci per fronteggiare questa emergenza climatica crescente.

Bologna, 4 luglio 2025 – Dal 25 giugno a ieri è stato registrato un aumento di circa l’otto per cento delle chiamate al 118 per malori da caldo, questo rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Lo sottolinea Michele Meschi, direttore sanitario dell’Azienda Usl precisando che viene effettuato “un monitoraggio quotidiano da parte del Dipartimento di Sanità pubblica di concerto con la Regione”. “A questo dato, fortunatamente, non corrisponde un incremento della mortalità della popolazione – precisa il direttore sanitario –. Il numero degli accessi in Pronto soccorso è in lieve incremento, ma è contenuto rispetto al numero delle chiamate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Malori da caldo, le chiamate al 118: “Cresciute dell’8% in 9 giorni. Posti letto esauriti in Cardiologia”

In questa notizia si parla di: malori - caldo - chiamate - cresciute

Pericolose conseguenze del caldo. Consigli dei medici per evitare malori - Ecco quindi i preziosi consigli dei medici dell’ASL Toscana Sud Est, fondamentali per proteggersi dai rischi legati al caldo e vivere un’estate in sicurezza.

Malori da caldo, le chiamate al 118: “Cresciute dell’8% in 9 giorni. Posti letto esauriti in Cardiologia”; Da giugno riceviamo fino a 2mila richieste di intervento al giorno.

Malori da caldo, le chiamate al 118: “Cresciute dell’8% in 9 giorni. Posti letto esauriti in Cardiologia” - Michele Meschi, direttore sanitario Ausl: “In maggioranza, al momento, si tratta di malesseri lievi”. Secondo ilrestodelcarlino.it

Caldo, Sis 118: "In aumento codici rossi per malori e disturbi cardiovascolari" - Il presidente Mario Balzanelli: 'I dati dell'ultima settimana, comparati a quelli della precedente, registrano le prime impennate anche di codici rossi traumatici'. Scrive msn.com