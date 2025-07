Keir Starmer psicodramma Labour | ministra in lacrime e lui non la difende

Il panorama politico britannico è scosso da un autentico psicodramma: mentre Rachel Reeves, ministra delle Finanze, si commuove in pubblico, Keir Starmer sembra distaccato e indeciso. La domanda che tutti si pongono è: quale sarà il destino della cancelliera dello Scacchiere? La sua posizione è a rischio o si tratta solo di un momento di turbolenza nel travagliato cammino del Labour? La risposta potrebbe plasmare il futuro del governo e dell’intera Gran Bretagna.

Quale sarà il destino della cancelliera dello Scacchiere, ossia la ministra delle Finanze del governo britannico, Rachel Reeves? Se lo chiedono tutti a Londra dopo che ieri Reeves è scoppiata in lacrime quando il primo ministro, il laburista Keir Starmer, non ha dato una risposta chiara agli interrogativi che circolano ormai da parecchio tempo sul futuro dell’ex economista della Banca d’Inghilterra, diventata la prima donna a ricoprire il prestigioso incarico di cancelliera dello Scacchiere. Nonostante Downing Street avesse assicurato a gennaio che Reeves avrebbe mantenuto l’incarico per l’intera legislatura, Starmer, incalzato dalla leader del Partito conservatore Kemi Badenoch durante un question time alla Camera dei Comuni, non ha confermato l’impegno, rendendo ancora più fragile e traballante la poltrona della sua ministra. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Keir Starmer, psicodramma Labour: ministra in lacrime (e lui non la difende)

In questa notizia si parla di: keir - starmer - ministra - lacrime

Arrestato 21enne per incendio doloso all'ex residenza di Keir Starmer - Un giovane di 21 anni è stato arrestato per incendio doloso all'ex residenza di Keir Starmer. La polizia londinese ha rivelato che l'uomo è accusato di aver messo a rischio vite umane.

La cancelliera dello Scacchiere, Rachel Reeves, è scoppiata in lacrime durante il question time alla Camera dei Comuni mentre la leader dell'opposizione Tory, Kemi Badenoch, attaccava con forza il premier laburista Keir Starmer per la gestione dell'economi - facebook.com Vai su Facebook

La cancelliera dello Scacchiere, Rachel Reeves, è scoppiata in lacrime durante il question time alla Camera dei Comuni mentre la leader dell'opposizione Tory, Kemi Badenoch, attaccava con forza il premier laburista Keir Starmer per la gestione dell'economi Vai su X

Gran Bretagna, la ministra Rachel Reeves in lacrime in Aula. Crolla la sterlina; Uk, ministra Tesoro Rachel Reeves piange in aula e lo spread sui titoli di Stato schizza; Riforma del welfare, Starmer difende il suo Cancelliere dopo il crollo della sterlina.

Le lacrime in aula della ministra britannica Rachel Reeves (e la sterlina crolla) - Giornata drammatica, quella che si è consumata dentro e fuori il Parlamento britannico, culmine di una settimana caotica che ha visto crollare l’autorità del governo laburista guidato da Keir Starmer. Segnala msn.com

Regno Unito, Starmer in difficoltà con la legge di bilancio. La ministra piange, la borsa crolla - Sterlina in forte calo e titoli di Stato del Regno Unito coinvolti da pesanti vendite, con speculari rialzi dei rendimenti, dopo che il premier della Gran Bretagna Keir Starmer è sembrato indeciso se ... Lo riporta repubblica.it