Personale usato ‘contro’ lo sciopero | Rete Ferroviaria Italiana condannata per condotte antisindacali

Lo sciopero della rete ferroviaria italiana ha scatenato una battaglia tra diritti dei lavoratori e scelte aziendali, con Rete Ferroviaria Italiana condannata per pratiche antisindacali in diverse stazioni lombarde. Le accuse riguardano l'invio di personale per sostituire capistazione iscritti allo sciopero, sollevando dubbi sulla tutela dei diritti sindacali. Una vicenda che mette in luce il delicato equilibrio tra lavoro e tutela delle libertà sindacali, suscitando numerose domande sul futuro delle relazioni industriali in Italia.

MILANO – Stando alla denuncia dell’Orsa sarebbe successo in almeno quattro stazioni lombarde: quelle di Cremona, Lecco, San Zeno-Folzano (provincia di Brescia) e Paderno-Robbiate (provincia di Lecco). Qui, il 6 maggio, Rete ferroviaria italiana (Rfi) ha inviato del personale a rimpiazzare i capistazione che avevano deciso di aderire allo sciopero organizzato proprio per quel giorno. In alcuni casi Rfi ha inviato in banchina persone assunte con la qualifica di Quadro perché sostituissero i capistazione in sciopero. A San Zeno, ad esempio, “a causa dell’assenza del capostazione fin dalle 9 del mattino, la stazione sarebbe stata lasciata impresenziata e gestita da remoto dalla sala operativa di Greco Pirelli (Milano ndr ) sino alle 10,30. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Personale usato ‘contro’ lo sciopero: Rete Ferroviaria Italiana condannata per condotte antisindacali

