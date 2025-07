Morte di Nuzzolo prelievi biologici all’indagata 27enne

Oggi a Pievesestina di Cesena si apre un capitolo cruciale nell’indagine sulla tragica morte di Gabriele Nuzzolo. Il laboratorio analisi diventa teatro di un confronto teso, dove prelievi biologici e indagini forniranno risposte essenziali. Questa giornata potrebbe svelare dettagli fondamentali per fare luce su una vicenda che ha sconvolto tutta la comunità. Restate con noi per seguire gli sviluppi di questa intricata vicenda.

Forlì, 4 luglio 2025 – L’appuntamento è per stamattina. Lo scenario, che solo per la procedura ricorda una crime story, è il laboratorio analisi dell’Ausl di Pievesestina di Cesena. Lì s’incontreranno, per il primo atto concreto dell’inchiesta, le parti in causa protagoniste dell’indagine per omicidio stradale colposo avviata dalla tragedia di Gabriele Nuzzolo (foto), il 33enne insegnante e segretario comunale del Pd di Santa Sofia morto travolto da un’auto il 22 giugno a Poggio alla Lastra di Bagno di Romagna mentre si trovava in un chiosco di piadina con alcuni amici. La procura di Forlì sovrintenderà al prelievo di materiale biologico (come peli e capelli) all’indagata, una 27enne di origine moldava residente a Rimini che era alla guida del suv che in retromarcia ha falciato Nuzzolo; il quale, a differenza dei suoi amici, è rimasto incastrato tra una panca e il muro del locale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it