Entrambe le squadre indossano bracciali neri in omaggio a Diogo Jota

In un gesto di profonda solidarietà e rispetto, le nazionali femminili di Portogallo e Spagna hanno indossato bracciali neri durante la partita Euro 2025 a Bern, rendendo omaggio a Diogo Jota, tragicamente scomparso in un incidente. Questo gesto toccante dimostra come lo sport possa unire e ricordare i protagonisti che ci hanno lasciato troppo presto. È un esempio di come il calcio continui a essere una famiglia, anche nei momenti più difficili.

Le squadre nazionali femminili del Portogallo e della Spagna hanno reso omaggio a Diogo Jota indossando bracciali neri durante la partita femminile Euro 2025 a Bern giovedì. Jota, il Liverpool e la squadra maschile del Portogallo, sono morti tragicamente in un incidente d'auto insieme a suo fratello, Andre Silva, nella provincia di Zamora nella Spagna nord-occidentale. Tra lo sfogo di omaggi emotivi provenienti da tutta la comunità calcistica globale, un minuto di silenzio è stato osservato prima di entrambe le partite Euro 2025 di giovedì e lo stesso avverrà prima degli infissi di venerdì.

