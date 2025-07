Dacia Maraini | In guerra per vivere mangiavo le formiche Credere nel futuro e costruirlo

Dacia Maraini, figura simbolo di resistenza e speranza, ci insegna che anche nelle avversità più dure si può trovare la forza di scrivere e di credere in un futuro migliore. In questa estate calda, mentre il mondo combatte guerra e tensioni, la sua voce rimane un faro di solidarietà e impegno civile. La signora con la penna, con il suo coraggio, continua a ricordarci che le parole sono armi potenti per costruire un domani diverso...

Lucca, 4 luglio 2025 – Pace, solidarietà, condivisione del bene. Il premio internazionale “Scrivere sulla collina“ è dedicato a chi osa ancora parole sovversive in un mondo in guerra. La seconda edizione è stata vinta da Dacia Maraini, che ha attraversato il tempo guardando la realtà con severità ma anche con fiducia. Già solo per questo meriterebbe il Nobel, si sente il profumo nell’aria. Nel frattempo, in questa estate rovente, la signora con una vita che è più di un romanzo sceglie la nicchia di “Little Lucy“, piccolo festival letterario organizzato a Lucignana – 30 chilometri da Lucca – dalla Libreria Sopra la Penna e da Fenysia, scuola di linguaggi della cultura. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Dacia Maraini: “In guerra per vivere mangiavo le formiche. Credere nel futuro e costruirlo”

