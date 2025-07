Dazi Usa Von der Leyen | Vogliamo un accordo ma siamo pronti a qualsiasi eventualità – Il video

Le tensioni sui dazi tra USA e UE sono in primo piano, con la Commissione europea pronta a negoziare ma anche preparata a ogni evenienza. Mentre il commissario Sefcovic si trova a Washington per avanzare le trattative, l’Europa si prepara a difendere i propri interessi qualora il dialogo non portasse a un accordo soddisfacente. La partita è aperta, e il futuro delle relazioni commerciali europee resta incerto.

(Agenzia Vista) Danimarca, 03 luglio 2025 “I negoziati sui dazi con gli Stati Uniti sono in corso. Mentre parliamo, il commissario Sefcovic è a Washington oggi. Voglio solo dire che siamo pronti per un accordo. Vogliamo una soluzione negoziata, ma sapete tutti che, allo stesso tempo, ci stiamo preparando all’eventualitĂ che non si raggiunga un accordo soddisfacente. Per questo motivo abbiamo consultato una lista di riequilibrio e difenderemo gli interessi europei se necessario. Se necessario. In altre parole, tutti gli strumenti sono sul tavolo”. Lo ha affermato la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in un punto stampa ad Aarhus, Danimarca, con la premier Mette Frederiksen, per l’avvio della presidenza danese del Consiglio Ue. 🔗 Leggi su Open.online

