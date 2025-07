Tragedia Diogo Jota morto in un incidente stradale

Il mondo del calcio piange la tragica perdita di Diogo Jota, il talentuoso attaccante portoghese scomparso a soli 28 anni in un incidente stradale nella provincia di Zamora. La shockante notizia ha sconvolto tifosi e addetti ai lavori, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore dello sport. La sua breve vita, purtroppo spezzata troppo presto, resterĂ comunque impressa per la passione e il talento che ha regalato sul campo.

(Adnkronos) – Lutto shock nel mondo del calcio: Diogo Jota è scomparso all’etĂ di 28 anni in seguito ad un incidente stradale. Il giocatore portoghese è stato vittima nella notte di una collisione fatale, mentre era alla guida della propria auto nella provincia di Zamora. Il fatto sarebbe avvenuto al chilometro 65 della A-52, nei pressi del comune di Palacios de Sanabria. I testimoni hanno subito avvertito i soccorsi, che però non hanno potuto far nulla. Secondo le prime ricostruzioni, Diogo Jota avrebbe perso il controllo della propria auto, sbandando e finendo fuori strada. L’auto ha preso immediatamente fuoco, in seguito al terribile impatto. 🔗 Leggi su Seriea24.it

In questa notizia si parla di: diogo - jota - incidente - stradale

Liverpool piange Diogo Jota: folla ad Anfield per l’ultimo saluto al numero 20 e la città listata a lutto - Il cuore di Liverpool si ferma in lutto per Diogo Jota, il talento portoghese scomparso troppo presto a soli 28 anni.

L'incredibile tragedia di Diogo Jota, l'attaccante del Liverpool, morto in un incidente stradale con il fratello: si era sposato solo 10 giorni fa - facebook.com Vai su Facebook

Il calcio sotto shock per la morte di Diogo #Jota, stella del #Liverpool, vittima di un incidente stradale in Spagna assieme al fratello. #Tg1 Giulia Serenelli Vai su X

Diogo Jota è morto in un incidente stradale: tragedia nel mondo del calcio; Diogo Jota è morto in un incidente stradale; Morto Diogo Jota, attaccante del Liverpool: era in auto col fratello, morto anche lui.

Diogo Jota, morto il giocatore del Liverpool in un incidente stradale - Aveva 28 anni, viaggiava con il fratello, anch’egli deceduto. Da repubblica.it

Diogo Jota, morto in un incidente stradale assieme al fratello l'attaccante del Liverpool - Leggi su Sky TG24 l'articolo Diogo Jota, morto in un incidente stradale assieme al fratello l'attaccante del Liverpool ... Da tg24.sky.it