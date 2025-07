PALINSESTI LA7 | MENTANA CONFERMATO IL PRETE DETECTIVE IN PRESERALE SAVIANO DI SERA

Il palinsesto di La7 per la stagione 2025/2026 si distingue per conferme solide e interessanti novità che promettono di catturare l’attenzione del pubblico. Mentana resta il volto di punta, mentre Saviano conquista il prime time con il suo nuovo progetto serale, e il prete detective torna in preserale. Tra nuovi volti e approfondimenti, la rete si prepara a offrire un’informazione e intrattenimento sempre più coinvolgenti, confermando il suo ruolo di punto di riferimento nel panorama televisivo italiano.

Tante conferma, alcune novità tra serie e nuovi volti che arricchiranno il palinsesto di La7 per la stagione 20252026. Urbano Cairo ha presentato l’offerta di informazione e intrattenimento. Confermati Enrico Mentana alla guida del TgLa7 e alla conduzione dell’edizione delle 20.00, oltre gli speciali e le celebri Maratone Mentana, il tutto almeno fino al 2026 quando scadrà il contratto, e Lilli Gruber con Otto e Mezzo nell’access prime time. La settimana dei prime time si apre il lunedì con Corrado Augias e La Torre di Babele, prosegue poi il martedì con Giovanni Floris e DiMartedì, il mercoledì con Aldo Cazzullo e Una Giornata Particolare, giovedì con Corrado Formigli e PiazzaPulita, venerdì con Diego Bianchi e Propaganda Live, fino alla chiusura della settimana con Massimo Gramellini e In altre Parole. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - PALINSESTI LA7: MENTANA CONFERMATO, IL PRETE DETECTIVE IN PRESERALE, SAVIANO DI SERA

