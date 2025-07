Il velista Soldini | Caldo i mari sono al collasso Finiremo in un buco nero

Il velista Soldini, con la sua esperienza in oceaniche imprese, ci mette in guardia: i mari sono al collasso e il nostro pianeta rischia di precipitare in un buco nero ambientale. La sfida più ardua della nostra epoca richiede azioni concrete e investimenti mirati nella ricerca marina. Per uscire da questa crisi, dobbiamo seguire la rotta tracciata da chi ha affrontato le onde più dure: ecco il consiglio di chi conosce bene il mare e il suo futuro.

Pisa, 4 luglio 2025 – “Gli Stati e i governi devono finanziare attività scientifica e di ricerca sul mare: è l’unica guerra che non si può perdere. Eppure i politici non stanno facendo niente di concreto. Andando avanti così finiremo dentro un buco nero”. Trovare la rotta per uscire dal cambiamento climatico è oggi un’impresa degna delle più ardite traversate oceaniche. Per vincere questa sfida, un consiglio arriva da chi, di traversate oceaniche, ne ha affrontate e vinte tante: Giovanni Soldini. PISA, 3 LUGLIO 2025: Il velista Giovanni Soldini interviene all’evento “Rotte per il futuro” organizzato dall’Università di Pisa per la presentazione del nuovo corso di laurea magistrale in Scienze dell’Ambiente e del Clima. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il velista Soldini: “Caldo, i mari sono al collasso. Finiremo in un buco nero”

