Lo Ius scholae agita la destra

Lo Ius Scholae riaccende il dibattito politico in Italia, dividendo le proprie acque tra destra e sinistra. Mentre alcuni lo vedono come un passo avanti per l'integrazione, altri temono che possa mettere in discussione i valori tradizionali. In questo clima di tensione, la posizione del centrodestra si distingue per una strategia di ambiguità e apertura al dialogo. Ma quali sono davvero le implicazioni di questa proposta? Il futuro della politica italiana potrebbe dipendere proprio da qui.

Roma, 4 luglio 20205 – Adelante con juicio. Anzi, avanti con molto giudizio. Antonio Tajani a metà mattinata corregge il portavoce del partito, Raffaele Nevi, che ieri si era detto pronto a votare con il Pd lo Ius scholae (ribattezzato Ius Italiae dal leader). Solo che si tratta di una conferma mascherata da smentita: “È il Pd che vota la nostra proposta, non il contrario. E noi siamo pronti a discuterla con tutti. Il Parlamento è sovrano ”. Apriti cielo: la Lega spara a zero. “È una proposta tecnicamente sbagliata, irricevibile dal punto di vista politico e tecnico”, dice Rossano Sasso. Il più infuriato è il capo di Noi Moderati, Maurizio Lupi: “La nostra posizione è nota, ma le forzature sono controproducenti, rischiano di spaccare la maggioranza”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Lo Ius scholae agita la destra

