Guerra dei cartelli in Galleria a Milano tra accuse e concorrenza sleale | la faida tra Marino e Papà Francesco

Nella suggestiva cornice della Galleria di Milano, la rivalità tra Marino e Papà Francesco si fa sempre più accesa, tra accuse di concorrenza sleale e strategie di mercato. Dopo un intenso confronto legale, il locale di Riccardo Cozzoli si impone, lasciando il rivale Paolo Bonomo con l’amaro in bocca. La sfida continua, e le conseguenze potrebbero essere più pesanti di quanto si possa immaginare...

MILANO – Marino batte Papà Francesco 2 a 0. Nella disfida dei ristoranti all’ ombra della Galleria, è stato il locale di Riccardo Cozzoli ad aggiudicarsi pure il secondo round in Tribunale: i giudici hanno respinto il ricorso presentato dal vicino Paolo Bonomo e confermato la decisione di primo grado, intimando allo sconfitto di non reiterare i comportamenti che hanno portato all’accusa di concorrenza sleale; in caso contrario, verrà applicata una penale di mille euro per ogni violazione. Il doppio verdetto potrebbe non essere risolutivo: facile pronosticare nuove tensioni se i due imprenditori non troveranno un modo di convivere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Guerra dei cartelli in Galleria a Milano, tra accuse e concorrenza sleale: la faida tra Marino e Papà Francesco

