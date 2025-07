Chiesa Rossa il ricatto dei rom al Comune | Occupiamo un' altra area

Nel cuore del Villaggio delle Rose, una sfida tra legalità e resistenza tiene in scacco il Comune: le settante famiglie rom, nonostante lo sfratto ormai passato da due settimane, continuano a occupare le loro abitazioni. La questione si trasforma in un ricatto sociale, dove la volontà di rispettare le regole sembra svanire di fronte a una determinazione che sfida le norme. È ora di chiedersi: fino a quando si potrà tollerare questa impasse?

La data cerchiata in rosso sul calendario (il 14 giugno) è passata da ormai due settimane ma al Villaggio delle Rose non si è mossa foglia. Le settante famiglie rom (oltre 230 persone) sotto sfratto sono ancora al loro posto, nonostante quella scadenza, messa nera su bianco nelle lettere spedite dal Comune ai residenti, imponesse il rilascio delle rispettive abitazioni.L'allergia alle regole, a queste latitudini, non stupisce più (la sfilza di precedenti è lunga come le pagine gialle) ma quanto emerso dal sopralluogo effettuato. Innanzitutto, dal rapido censimento tra le villette del campo è emerso che non solo nessuno ha accettato le alternative proposte dalla giunta, ovvero case popolari in regime Sat (Servizi abitativi transitori) al di fuori delle canoniche graduatorie, ma sono spuntate anche due persone in più rispetto a quelle presenti negli elenchi comunali.