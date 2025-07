CANALE 5 FESTEGGIA L’ISOLA | L’EDIZIONE MENO VISTA DI SEMPRE DIVENTA OTTIMA

Canale 5 celebra con entusiasmo la conclusione di “L’Isola dei Famosi”, un’edizione storicamente la meno vista di sempre, ma comunque capace di conquistare il pubblico. Con una finale avvincente, il reality condotto da Veronica Gentili si conferma leader della serata, dimostrando che anche le sfide più impegnative possono trasformarsi in successi sorprendenti. E questa vittoria è solo l’inizio di nuove entusiasmanti avventure televisive.

Mediaset festeggia "L'Isola dei Famosi" con una lunga nota ufficiale e annessa dichiarazione del direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri. Si festeggia la finale e l'edizione meno viste di sempre. Finale vincente, ieri su Canale 5, per " L'Isola dei famosi ". Con il 18.4% di share (che sale al 19.4% sul target commerciale) e 1.815.000 spettatori totali, il reality show condotto da Veronica Gentili è leader della serata. La puntata – che ha visto trionfare Cristina Plevani – ha toccato picchi del 35.5% di share. In particolare, il programma, in questa edizione, è stato apprezzato dai giovani, raggiungendo una media del 23.

