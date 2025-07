Allarme legionella a Milano | 1 morto e 4 ricoveri I consigli del medico che affrontò l’emergenza del 2018

Milano si mobilita di nuovo contro la legionella, con un grave decesso e quattro ricoveri che acuivano la preoccupazione. Il caldo estivo favorisce il proliferare del batterio nelle acque stagnanti di condotte, fontane e piscine, aumentandone il rischio. Ma qual è il vero legame tra temperature elevate e l’insorgenza di contagi? “Il caldo aumenta le occasioni di usare...

MILANO – A Milano, complice il caldo, torna anche la paura della legionella. Nei palazzoni di Via Rizzoli, periferia nord, scoppia un nuovo focolare, con tre ricoverati e un decesso. Il batterio può annidarsi nelle acque, quindi nelle condotte cittadine, nei serbatoi e nelle tubature, ma anche in fontane e piscine. Ma esiste davvero una concatenazione tra le temperature elevate e l'aumento dei contagi? "Il caldo aumenta le occasioni di usare acqua nebulizzata, che è il veicolo di trasmissione: è una concausa, ma non la causa principale. È vero che la temperatura ideale per la moltiplicazione del batterio va dai 25 ai 45 gradi, ma questo si contrae respirando micro-goccioline contaminate.

Sospetti casi di legionella a Milano: scattano i protocolli precauzionali in via Rizzoli - a attivato un piano di monitoraggio e prevenzione per garantire la sicurezza dei residenti. La tempestiva risposta di MM e del Comune di Milano dimostra l’impegno nel tutelare la salute pubblica, mentre si attendono ulteriori aggiornamenti dalle autorità sanitarie per chiarire la situazione e adottare eventuali misure aggiuntive.

