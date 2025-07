Trump la dichiarazione shock | Nessun progresso con Putin sull’Ucraina

Prima di partire per l’Iowa, Donald Trump lascia tutti senza parole con una dichiarazione che scuote l’opinione pubblica: “Non ho fatto nessun progresso sull’Ucraina con lui”. Un’affermazione che mette in discussione le aspettative e apre un nuovo scenario sulla diplomazia internazionale. La tensione tra i leader si fa sentire, mentre il mondo osserva attentamente gli sviluppi di questa intricata situazione. E il risultato di questa lunga giornata potrebbe avere ripercussioni più profonde di quanto si immagini.

WASHINGTON – Prima di salire sull'aereo per l'Iowa, Donald Trump ha risposto secco a una domanda sul colloquio con Vladimir Putin. Nessuna apertura, nessuna svolta, nessuna concessione. Solo una frase che pesa come un macigno: "Non ho fatto nessun progresso sull'Ucraina con lui". Uno scambio teso, nessun risultato. Il colloquio telefonico, durato circa un'ora, è stato definito "franco" dallo staff dell'ex presidente, ma lo stesso Trump ha ammesso che l'incontro non ha prodotto nessuna novità. Anzi: ha espresso "profonda insoddisfazione" per lo stato del conflitto, ribadendo a Putin che "non sono contento" della piega presa dalla guerra.

