Inquinamento fiume Tronto | La foce fuori dai limiti Batteri in 4 punti su 12

L'inquinamento del fiume Tronto preoccupa sempre di più: su dodici punti analizzati, quattro presentano batteri oltre i limiti di sicurezza, mentre l’Albula si conferma in condizioni più sane. Un campanello d'allarme che chiama all'attenzione sulla tutela delle nostre acque e sulla necessità di interventi concreti. La salute dei nostri fiumi è un patrimonio da preservare: è ora di agire per il benessere di tutti.

Ascoli, 4 luglio 2025 – Bene l'Albula, non il Tronto: è questo il responso dell'analisi fatta da Goletta Verde a valle del campionamento effettuato sulle acque marchigiane, in cui quattro punti su dodici hanno presentato cariche batteriche oltre limite. È questo, pertanto, il risultato degli esami processati dalla storica campagna di Legambiente – quest'anno portata avanti tra il 9 e il 12 giugno – che ogni anno monitora lo stato di salute di mare e coste. Cinque dei campioni sono stati prelevati a mare e sette presso foci di fiumi o torrenti: valori fuori dalla soglia limite, per il Piceno, sono stati riscontrati nel campione prelevato alla foce del Tronto a San Benedetto.

