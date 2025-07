Cibi leggeri esercizi e riposo ecco come sopravvivere al caldo

Affrontare le alte temperature richiede strategie intelligenti e pratiche. Cibi leggeri, esercizio moderato e un riposo adeguato sono alleati indispensabili per sopravvivere al caldo estivo. Un pranzo con un gelato può essere una pausa rinfrescante, ma attenzione alla regolazione dei climatizzatori senza esagerare. I medici condividono consigli preziosi per mantenere equilibrio e benessere, perché anche in estate si può vivere al meglio senza rinunciare alla salute.

