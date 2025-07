Wimbledon il programma di oggi | da Sinner a Sonego orari e dove vedere gli italiani

Oggi a Wimbledon 2025 si accendono i riflettori su un prato londinese ricco di emozioni e talento italiano. Da Jannik Sinner, in battaglia contro Vukic, a Lorenzo Sonego, pronto ad affrontare Basilashvili, senza dimenticare il doppio Errani-Paolini: il quarto giorno promette spettacolo! Scopri orari, match e dove seguire in diretta tv e streaming tutti gli italiani in campo, per vivere ogni punto come se fossi in prima fila.

(Adnkronos) – Quarto giorno a Wimbledon 2025. Oggi, giovedì 3 luglio, saranno diversi gli italiani in campo a Londra. Occhi puntati di sicuro sul numero uno del ranking Jannik Sinner, impegnato contro l'australiano Vukic, ma attenzione anche ai match di Lorenzo Sonego (che affronterà il georgiano Basilashvili) e al doppio Errani-Paolini. Ecco il programma completo di oggi e dove vedere tutti i match in tv e streaming. Ecco il programma di oggi a Wimbledon 2025: Centrale, dalle 14:30 1 Daniel Evans (GBR) vs Novak Djokovic (SRB) 2 Iga Swiatek (POL) vs Caty McNally (USA) 3 Jannik Sinner (ITA) vs Aleksandar Vukic (AUS) Campo 1, dalle 14 1 Mirra Andreeva vs Lucia Bronzetti (ITA) 2 Maria Sakkari (GRE) vs Elena Rybakina (KAZ) 3 Jack Draper (GBR) vs Marin Cilic (CRO) Campo 2, dalle 12 1 Alex de Minaur (AUS) vs Arthur Cazaux (FRA) Non prima delle 13:30 2 Barbora Krejcikova (CZE) vs Caroline Dolehide (USA) 3 Sofia Kenin (USA) vs Jessica Bouzas Maneiro (ESP) 4 Ben Shelton (USA) vs Rinky Hijikata (AUS) Campo 3, dalle 13 1 Veronika Kudermetova vs Emma Navarro (USA) 2 Grigor Dimitrov (BUL) vs Corentin Moutet (FRA) 3 Sebastian Ofner (AUT) vs Tommy Paul (USA) 13 4 Daria Kasatkina (AUS) vs Irina-Camelia Begu (ROU) Campo 12, dalle 12 1 Marcos Giron (USA) vs Jakub Mensik (CZE) 2 August Holmgren (DEN) vs Tomas Machac (CZE) 3 Clara Tauson (DEN) vs Anna Kalinskaya Campo 18, dalle 12 1 Flavio Cobolli (ITA) vs Jack Pinnington Jones (GBR) Non prima delle 13:30 2 Suzan Lamens (NED) vs Ekaterina Alexandrova 3 Yuliia Starodubtseva (UKR) vs Liudmila Samsonova 4 Marton Fucsovics (HUN) vs Gael Monfils (FRA) Campo 4, dalle 12 1 Alexander Erler (AUT) Constantin Frantzen (GER) vs Jenson Brooksby (USA) Adam Walton (AUS) 2 Quinn Gleason (USA) Ingrid Martins (BRA) vs Alexandra Eala (PHI) Eva Lys (GER) 3 Sadio Doumbia (FRA) Fabien Reboul (FRA) vs Zizou Bergs (BEL) Gabriel Diallo (CAN) 4 Emily Appleton (GBR) Heather Watson (GBR) vs Mirra Andreeva Diana Shnaider Campo 5, dalle 12 1 Yifan Xu (CHN) Zhaoxuan Yang (CHN) vs Lyudmyla Kichenok (UKR) Ellen Perez (AUS) 2 Timea Babos (HUN) Luisa Stefani (BRA) vs Jaqueline Cristian (ROU) Magali Kempen (BEL) 3 Nathaniel Lammons (USA) Jackson Withrow (USA) vs Pierre-Hugues Herbert (FRA) Jordan Thompson (AUS) 4 Billy Harris (GBR) Marcus Willis (GBR) vs Alexander Bublik (KAZ) Flavio Cobolli (ITA) Campo 6, dalle 12 1 Camila Osorio (COL) Alycia Parks (USA) vs Alicia Barnett (GBR) Eden Silva (GBR) 2 Guido Andreozzi (ARG) Marcelo Demoliner (BRA) vs Christian Harrison (USA) Evan King (USA) 3 Hugo Nys (MON) Edouard Roger-Vasselin (FRA) 9 vs Benjamin Bonzi (FRA) Gregoire Jacq (FRA) 4 Victoria Azarenka Ashlyn Krueger (USA) vs Greet Minnen (BEL) Monica Niculescu (ROU) Campo 7, dalle 12 1 Aleksandar Kovacevic (USA) Learner Tien (USA) vs N.