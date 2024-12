Calciomercato.it - Lazio-Inter, ansia Inzaghi per Barella e Dimarco: ecco perché sono usciti

Leggi su Calciomercato.it

Simoneha sostituito in via precauzionale due dei giocatori più importanti che hanno accusato dei problemini muscolariL’passeggia sullain una partita finita essenzialmente sul 2-0 di. Il doppio svantaggio è stato da subito una montagna troppo alta da scalare e i nerazzurri hanno gestito, controllato, mai rischiato e infine portato a casa agevolmente.Simone(LaPresse) – calciomercato.itSolo buone, anzi grandi notizie per Simoneche torna subito a vincere dopo il brutto stop col Bayer in Champions. Per i nerazzurri vuol dire salire a 34 con tre lunghezze di ritardo rispetto all’Atalanta capolista e una partita in meno. Potenzialmente pari insomma. Ma con qualche apprensione sulle condizioni di un paio di giocatori, uno in particolare. Nel finale infatti Nicolòè uscito dal campo per un problemino muscolare alla coscia destra, una lieve contrattura.