Quifinanza.it - L’Antico Vinaio premia con 1 milione di euro i suoi dipendenti, a ognuno circa 3mila euro

Le notizie di lavoratori mal pagati o lasciati a casa in cassa integrazione sono, purtroppo, all’ordine del giorno, motivo questo che permette a iniziative lodevoli di alcune aziende di brillare ancora di più. È quanto si sta verificando conche ha deciso di distribuire tra tutti isparsi nel mondo un premio dall’ammontare complessivo di 1di. La decisione è stata presa dal Ceo dell’azienda Tommaso Mazzanti che ha anche specificato che ogni dipendente riceverà una somma vicina aie che, cinque fortunati lavoratori, potranno vincere un viaggio alle Maldive in un resort a cinque stelle da condividere con chi vorranno.Il premio delCosì come annunciato sui social dal Ceo de, “almeno undiverrà erogato e usufruito nel 2025 dai nostri collaboratori”.