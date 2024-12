Quotidiano.net - Israele bombarda la Siria: “Peggiori attacchi dal 2012”. Raid su scuola a Khan Younis: 22 morti tra cui bambini

Roma, 16 dicembre 2024 – Continuano le operazioni israeliane in: secondo quanto riportato dall’Osservatoriono per i diritti umani, l’Idf ha condotto intensimenti sulla zona costiera del Paese, colpendo la regione di Tartus. Secondo l’organizzazione con sede a Londra, si tratta deglidall’inizio del conflitto nel. Un altroisraeliano ha colpito invece unagestita dall’Onu a: secondo Wafa isono almeno 22, tra cui diversi. Alcuni minorenni sono inoltre rimasti feriti. L’edificio si trovava nei pressi del complesso medico Nasser. Le notizie in diretta Tra le vittime anche dei