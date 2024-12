Lanazione.it - Fi-Pi-Li, cadono calcinacci da un cavalcavia: intervento dei vigili del fuoco. Disagi per il traffico

Pisa, 16 dicembre 2024 – Alcuni frammenti di calcestruzzo sono caduti da undella Fi-Pi-Li all’altezza di Pisa Nord Est sulla sottostante sede stradale. Una squadra deideldi Pisa è intervenuta alle 14.50 di lunedì 16 dicembre per una verifica statica che ha interessato un. Il personale deidelha effettuato le verifiche di competenza e messo in sicurezza i luoghi dell'. Ilha subito rallentamenti ma non è stato interrotto.