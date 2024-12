Formiche.net - Cacciato Assad, Eli Cohen può tornare in Israele? Mossad al lavoro

Leggi su Formiche.net

sta nuovamente cercando di riportare a casa i resti di Eli, la spia delil cui operato in Siria lo ha consacrato come eroe nazionale.fu scoperto e giustiziato nel 1965, ma il luogo della sua sepoltura rimane un mistero avvolto da decenni di segreti, negoziati falliti e sottili giochi diplomatici.Nato ad Alessandria d’Egitto nel 1924,emigrò innei primi anni Cinquanta. Dopo essere entrato nel, fu inviato in missione sotto copertura con il nome di Kamel Amin Thaabet, un facoltoso uomo d’affari siriano emigrato in Argentina. Grazie alla sua personalità carismatica e alla sua straordinaria capacità di infiltrarsi nei circoli più esclusivi,riuscì a trasferirsi a Damasco nel 1962, dove rapidamente divenne un punto di riferimento nell’élite politica e militare siriana.