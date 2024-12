Ilnapolista.it - Bove: «Non dobbiamo mai dimenticarci dell’essenza del calcio, fatta di un forte legame tra chi gioca e chi tifa»

Dopo l’arresto cardiaco avvenuto nel match tra Fiorentina e Inter, Edoardoha installato il defibrillatore e, di conseguenza, non potrà piùre in Italia con le regole calcistiche in vigore nel nostro Paese. Nei giorni scorsi ha fatto visita ai suoi compagni viola e oggi ha pubblicato sui social una lettera rivolta ai tifosi e ai compagni che gli sono stati vicini.: «Nonmaideldi untra chie chi»Su Instagram, il centrocampista ha scritto:“Ciao a tutti, in questi giorni difficili ho avuto modo di pensare molto. Seppur la condivisione sui social non sia nella mia natura, vorrei esternare un pensiero che mi ha colpito nel profondo. Lo spiacevole episodio avvenuto durante Fiorentina-Inter, mi ha dimostrato, ancor più di quanto pensassi, che ilè molto più di una partita, di un campionato, o di una carriera.