Accedere a Gemini 2 0 senza limitazioni per creare prompt e analisi

Leggi su .com

Il modello linguistico e motore dell'IA di Google, chiamato, è stato aggiornato alla versione2.0 Flash proprio in questi giorni, continuando quindi quell'evoluzione inesorabile dell'intelligenza artificiale. Come abbiamo capito parlando dei modelli linguistici LLM,di Google è diverso da GPT di ChatGPT che è il suo concorrente diretto ed è anche diverso rispetto Grok di Twitter o Llama di Facebook. Con l'occasione di questo nuovo aggiornamento, vale la pena parlare non solo di quello che può fare2 Flash, ma sopratutto di come si usa2 gratuitamente, di come provarlo2 è un modello linguistico non gratuito e non aperto, profondamente legato ai prodotti Google Cloud, quelli orientati verso le aziende, ovviamente a pagamento.LEGGI ANCHE: Come integrare Chatbot come LLM gratuiti sul proprio PCCome usare2 di GoogleAnche seè un modello proprietario di Google ed un prodotto commerciale, si può usare comunque usare, con, sul sito ufficiale.