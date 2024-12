Romadailynews.it - Traffico Roma del 15-12-2024 ore 10:30

LuceverdeBuongiorno Ben ritrovati al microfono Sonia cerquetani non molto ilsulla rete viaria della capitale sulla tangenziale est per lavori chiuso fino alle 16 il tratto tra viale di Tor di Quinto è largo Ferraris IV in direzione dello Stadio Olimpico al momento si registrano rallentamenti da via dei Campi Sportivi all’Eur questa mattina la ventitreesima edizione dellaurbs Mundi corsa podistica competitiva e manifestazione a passo libero non competitiva Sulla distanza di 10 km già se l’è chiusura al transito le deviazioni per le linee bus nella zona partenza e arrivo da viale dell’Industria ricordiamo che fino al 6 di gennaio le ZTL di centro storico del tessera Native dalle 6:30 alle 20 se sa validità estesa anche alle giornate del sabato e festivi con esclusione del 25 di dicembre Ma apri tagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito