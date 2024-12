Sport.quotidiano.net - Serie D. Follonica Gavorrano oggi è dura. Col Poggibonsi non sarà semplice

Iltorna a giocare al Malservisi-Matteinicontro il Pbonsi, gara valida per la sedicesima giornata del girone E diD. I biancorossoblù vengono dall’ottima vittoria esterna ottenuta in casa dell’Orvietana – arrivata con il gol di Tatti siglato nella prima frazione – che permette così di risalire di una posizione in classifica fino all’ottava a quota 21, frutto di 6 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte, con 23 gol fatti e 16 subiti. Simile, ma con una vittoria in più, il percorso del Pbonsi, che si trova invece a quota 24 punti in sesta posizione alla pari con il Siena, con 21 gol segnati e 18 subiti. Anche i giallorossi allenati da Stefano Calderini arrivano alla sfida contro ildopo una vittoria, in questo caso tra le mura amiche contro il Figline per 2-0.