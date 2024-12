Lanazione.it - Salicchi, l’opera più attesa. Da decenni le proteste fra striscioni e slogan

"Fazzi + Favilla + Tambellini=0": chi, a Lucca, non ha almeno una volta notato questo striscione, ormai annerito dallo smog che da circa dieci anni campeggia all’incrocio tra viae il Montescendi? La situazione veicolare in quella porzione di città, a pochi passi dalle Mura in un quartiere storico come Borgo Giannotti, è letteralmente esplosiva ormai da quasi 30 anni, ovvero da quando fu realizzata la Bretellina che immette verso la zona del Palatagliate. Un’opera indispensabile che però ha finito per creare un vero e proprio imbuto nel reticolo di piccole strade intorno al saliscendi e in particolare in viadove i residenti hanno dovuto sopportare peruna situazione insostenibile da ogni punto di vista. Da quello dell’inquinamento acustico a quello del traffico veicolare con l’inevitabile contorno di polveri sottili e altri agenti inquinanti.