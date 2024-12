Oasport.it - Quando lo sci alpino oggi in tv: orari superG Beaver Creek e slalom Val d’Isere, startlist, streaming

Leggi su Oasport.it

Altra giornata rovente con due gare valevoli per la Coppa del Mondo di sci2024/2025. Weekend di gare che è cominciato ieri con le donne impegnate aper le gare veloci, mentre gli uomini in Val d’Isère per le prove tecniche.Il Circo Bianco al femminile sarà impegnato sulle nevi del Colorado, asarà la volta deligante. Ieri è andata in scena la discesa libera con la rientrante Sofia Ga che è rientrata alla grande con un bellissimo secondo posto, battuta solo da una super Cornelia Huetter. Avranno un’altra chance anche Marta Bassino e Federica Brignone.Guarda la Coppa del Mondo di scisu DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al meseGli uomini saranno impegnati in Val d’Isère sulla pista La face de Bellevarde. C’è loche si preannuncia davvero equilibrato e incerto, con tanti nomi che possono uscire dal mazzo considerando l’incognita Clement Noel dopo la caduta di ieri in gigante.