Incidente sul raccordo Perugia-Bettolle: nello schianto auto va a fuoco

e incendio sulnella mattinata di domenica 15 dicembre. L’allarme è scattato intorno alle 7, tra gli svincoli di Passignano Ovest e Tuoro sul Trasimeno, dove duesi sono scontrate. Successivamente, una delle vetture è stata distrutta dalle fiamme.Sul posto sono intervenuti vigili del, polizia stradale, personale Anas e il 118. L’ha provocato quattro feriti: due sono stati trasportati all’ospedale Santa Maria della Misericordia die altri due al nosocomio di Città di Castello. Uno dei feriti, in condizioni gravi, è stato trasferito in elicottero al pronto soccorso di.La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso, la ricostruzione della dinamica dell’e la messa in sicurezza dell’area.