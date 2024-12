Ilrestodelcarlino.it - "Grande prova di maturità, sono soddisfatto"

Un pelo inaspettatamente, ma è il suo nome a finire negli archivi di un derby da incorniciare. Quasi sorprende la sua calma, chi ha imparato a conoscerlo sa che Paolo Mandelli difficilmente lascia filtrare emozioni eclatanti. Tant’è che serve una battuta per strappargli un sorriso, alla domanda su come festeggerà questo successo: "Ho registrato la puntata di Masterchef, devo recuperarla.", ha scherzato poco dopo il triplice fischio. Tornando ai temi del campo, poteva sembrare ovvio, ma la settimana che ha portato al derby aveva già lanciato messaggi positivi: "E più in generale, da quandoarrivato, ho sempre notato una alta motivazione da parte dei ragazzi – ha commentato – questa settimana si è percepita in tutta la città, Modena si è unita nel cercare di sfatare questo fastidioso dato statistico e storico.