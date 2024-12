Lapresse.it - Sud Corea, proteste in tutto il Paese per chiedere le dimissioni di Yoon

Il Parlamento delladel Sud ha votato per mettere sotto accusa il presidenteSuk-yeol per la sua dichiarazione di legge marziale. L’Assemblea nazionale ha approvato la mozione di impeachment con una votazione di 204-85. In concomitanza con la votazione, migliaia di persone sono scese in piazzailproprio a sostegno dell’impeachment dinelle principali città, dove i dimostranti hanno chiesto leimmediate die sollecitato i legislatori del partito al governo People Power Party (PPP) a sostenere la mozione di impeachment. A Seul una manifestazione contro, a cui hanno preso parte migliaia di persone, è stata organizzata dal sindacato dei camionisti nei pressi del Parlamento. I poteri e i doveri presidenziali disaranno sospesi dopo che le copie di un documento sull’impeachment saranno state consegnate a lui e alla Corte costituzionale.