Oasport.it - Snowboardcross oggi, Cervinia 2024: orari, programma, tv, streaming, italiani in gara

Leggi su Oasport.it

Si apre la Coppa del Mondo-2025 diin quel di. Sulla mitica “26” di Breuil-in Val d’Aosta. I migliori riders al mondo torneranno a sfidarsi proprio nel nostro Paese con il ritorno sulle nevi di Michela Moioli.che ha previsto le qualificazioni sia al maschile che al femminile il venerdì per poi passare alla fase finalealle 11.30, con il classico tabellone a partire dagli ottavi di finale per poi proseguire con quarti, semifinale e finale. Grande attesa per Michela Moioli, mentre non sarà inOmar Visintin che non è riuscito a passare il taglio delle qualificazioni.Le gare didi Coppa del Mondo asaranno trasmesse in diretta tv per gli abbonati su Eurosport 2 e in chiaro su Rai Sport, insu Rai Play, Discovery Plus, DAZN, NOW e Sky Go.