Mister Movie | Margot Robbie e Jacob Elordi annunciano la data di uscita di Cime Tempestose

Emerald Fennell porta sul grande schermo l'adattamento gotico del classico romanzo "" di Emily Brontë. Il film, con protagonisti, debutterà il 13 febbraio 2026 grazie alla distribuzione di Warner Bros.Un Nuovo Adattamento Goticoclass="wp-block-heading">Emerald Fennell, nota per la sua regia e sceneggiatura di "Promising Young Woman", sinta con uno dei capisaldi della letteratura gotica con il film "". Questo adattamento, in arrivo giusto in tempo per San Valentino, promette di offrire una nuova e intensa interpretazione del celebre romanzo del 1847 di Emily Brontë.Il Cast diclass="wp-block-heading">Il film vedrà protagonisti, affiancati da Hong Chau, Alison Oliver e Shazad Latif.