Mister Movie | Barbie 2 | Data di Uscita e Tutto Quello che Sappiamo sul Sequel

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.Secondo un recente rapporto di The Hollywood Reporter (THR), undisarebbe nelle fasi iniziali di sviluppo. La coppia di cineasti Greta Gerwig, regista e co-sceneggiatrice del primo capitolo, e Noah Baumbach avrebbero già elaborato un’idea per il nuovo film, presentandola alla Warner Bros.. Tuttavia, questa notizia è stata subito smentita dai portavoce sia degli autori che dello studio, i quali hanno dichiarato che non ci sono piani concreti per unal momento.Prime indiscrezioni sul ritorno diNonostante le dichiarazioni ufficiali, l’enorme successo dirende il ritorno sul grande schermo una possibilità concreta. Il film del 2023 è stato un trionfo commerciale e critico, posizionandosi come il film con il maggior incasso dell’anno e uno dei più redditizi di tutti i tempi, con oltre 1,4 miliardi di dollari al box office globale.