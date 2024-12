Oasport.it - LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta 2024 in DIRETTA: Quadarella nei 1500 e la 4×50 sl mista puntano in alto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti alladella quinta giornata dei Campionatidiinprogramma a Budapest in Ungheria. Benedetta Pilato per il riscatto, Alberto Razzetti per la conferma, Simone Cerasuolo e Leonardo Deplano per ribadire la loro attitudine nella velocità, Luca de Tullio per ritagliarsi uno spazio importante nel mezzofondo mondiale. La quinta e penultima giornata del Mondiale indi Budapest lancia la volata finale per l’Italia del, che finora, viste le assenze, ha raccolto più o meno quello che ci si poteva attendere alla vigilia e nel finale può prendersi altre soddisfazioni e altri podi.La giornata inizia però con una gara che non presenta azzurre in, i 400 misti femminili, dove manca all’appello la numero uno italiana, bronzo mondiale a Doha, Sara Franceschi, che sta cercando di risolvere i problemi fisici che l’hanno tormentata nella scorsa annata.