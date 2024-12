Giornalettismo.com - In Italia ci sono 82 content creators ogni 100mila abitanti

I numerida capogiro e, non a caso, l’è il terzo Paese del Vecchio continente per numero di influencer. Secondo i dati del rapporto I-COM 2024 per AICDC (AssociazionenaDigital), infatti, inci82cittadini. Davanti a noi solamente la Spagna e il Regno Unito. Numeri che confermano il cambiamento dei tempi e la necessità di trasformare concretamente queste attività suo social in una vera e propria professione. Infatti, il volume d’affari spostato dalla cosiddetta “creator economy” nel Bel Paese è superiore ai 4 miliardi di euro. Una somma che deriva dall’impatto delle tre principali piattaforme su cui si snoda l’influencer marketing: Instagram (con 3,3 miliardi), TikTok (447 milioni) e YouTube (280 milioni).