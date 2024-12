Università | Palermo al via cantiere da 25 mln per nuova palestra al Cus

Leggi su .com

(Adnkronos) – Un investimento di oltre 2,5 milioni da parte dell’degli Studi die circa due anni di tempo a disposizione per la conclusione dei lavori. Dopo 24 anni di attesa è stato avviato ilper la realizzazione di unaall’interno del Cus, il Centro universitario sportivo di via .L'articolo, al viada 2,5 mln peral Cus proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Superstiti naufragio a Lampedusa, Fcei: “Un massacro, sotto choc chiedono dei figli”Spacciatore con maiale al guinzaglio, arrestato a RomaSanità, da Bambino Gesù eTor Vergata 23 nuovi infermieri laureatiA Pompei scoperto affresco con la guerra di TroiaVinitaly, Pallini: ‘c’è richiesta vino senza alcol ma in Italia produzione è bloccata’Vinitaly, Lungarotti: “museo del vino compie 50 anni, mostra in fiera per festeggiarlo”