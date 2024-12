Ilfattoquotidiano.it - Supercar si schianta contro un albero e si spezza a metà: due morti e un ferito nel tragico incidente. Ecco cosa è successo

Un impatto violentissimoun, l’automobile, unada quasi 200 mila euro, sul ciglio della strada, tranciata di netto in due pezzi. Sono queste le immagini diffuse sui social dai media statunitensi che mostrano lo scenario terribile in cui due persone hanno perso la vita dopo unstradale.Èlo scorso lunedì, 9 dicembre, a Dallas, in Texas, dove due giovani, Cristobal Flores e Robert Rocha, rispettivamente di 29 e 31 anni, sonoin seguito al terribilestradale che li ha visti coinvolti. Ci sarebbe anche una terza persona, una donna, che però avrebbe riportato solamente alcune ferite lievi e non sarebbe in pericolo di vita.Rocha e Flores, riporta invece People, si trovavano a bordo di una McLaren 570S, capace di raggiungere i 200km/h in poco meno di 10 secondi, quando sono finitil’, intorno alle 15.