Robadadonne.it - Programmazione film di Natale 2024: non solo “Una poltrona per due”. Tanto streaming

Leggi su Robadadonne.it

Ci sono novità, ma ci sono anche i grandi classici nelladeidi. Perché in fondo, anche se finiamo per vedere qualcosa di nuovo, non riusciamo a non cedere al fascino de “La vita è meravigliosa”, “Miracolo nella 34a strada”, “Love Actually” e così via. Ma i tempi sono cambiati.Sono cambiati perché accanto all’offerta della tv tradizionale, sia generalista che tematica (tipo Mediaset Iris o RaiMovie per capirci), ci sono anche molteplici piattaformea partire da Netflix e Amazon PrimeVideo, che offrono i contenuti cinematografici più disparati direttamente nelle nostre case.Un consiglio in tal senso: se si cerca unnatalizio specifico, da guardare nel giorno e nell’ora che più ci sono comodi, lo si può rintracciare sul motore di ricerca JustWatch, che provvede a dirci su quale piattaforma è disponibile, se lo è.