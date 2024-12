Ilnapolista.it - Napoli, l’involuzione in attacco è cominciata col passaggio al 4-3-3 (Gazzetta)

incolal 4-3-3 ()La, con Vincenzo D’Angelo, analizza il mal d’del.Ilè tornato solido, sicuro, determinato. E credibile nella lotta al vertice. Ma da due mesi fa una fatica incredibile a trovare il gol.Un’involuzione offensiva che non ha messo in discussione il lavoro di Conte né l’obiettivo a lungo termine del club, che resta il rientro in Champions. Ma che è chiara nei numeri e nelle performance. Nelle ultime cinque partite, ilha segnato appena tre gol. Che hanno portato in dote comunque sette punti, ma che sono alla base delle due sconfitte interne contro Atalanta e soprattutto Lazio.Il paradosso è chesiacon il cambio di sistema e ilal 4-3-3. La spiegazione, però, c’è.