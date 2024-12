Milioni di lettere arrivano in ritardo | la Royal Mail multata per 105 milioni di sterline

Lettera43.it - «Milioni di lettere arrivano in ritardo»: la Royal Mail multata per 10,5 milioni di sterline

Leggi su Lettera43.it

L’Ofcom, l’autorità regolatrice sulle società di comunicazione nel Regno Unito, ha deciso di multare labritannica per 10,5di(poco più di 12,7di euro). La sanzione è scattata per aver mancato gli obiettivi di consegna della posta durante l’esercizio finanziario 2023-2024. L’Office of Communications ha spiegato che laha consegnato nei tempi corretti soltanto il 74,7 per cento della posta di prima classe e il 92,7 per cento di quella di seconda classe. Gli obiettivi erano rispettivamente del 93 e del 98,5 per cento. Si tratta della seconda multa scattata ai danni del sistema postale inglese in due anni. Nel novembre 2023, per lo stesso motivo, laera stata sanzionata per 5,6di.Un impiegato della(Getty Images).