Iltempo.it - Milei al Tempo per il premio Friedman. Poi il confronto con Meloni

Leggi su Iltempo.it

È il giorno di JavierIl presidente dell'Argentina apre il suo viaggio in Italia con un evento al, in cui gli sarà consegnato il. La cerimonia, si terrà, alle ore 16,00, a Palazzo Wedekind, storica sede del nostro quotidiano e sarà trasmessa in diretta streaming sull'account YouTube e sul portale web "www.il.it". L'evento, promosso dall'istituto dedicato all'economista statunitense, dall'Organizzazione Students for Liberty Italia e della nostra testata, si aprirà con i saluti istituzionali della senatrice Michaela Biancofiore, presidente di gruppo a Palazzo Madama e vicepresidente del Comitato Scientifico dell'Istituto Miltone del senatore Alejandro Borghese, presidente del Gruppo Parlamentare di Amicizia Italia-Argentina. A seguire gli interventi del professore Dario Peirone, direttore generale dell'Istituto Milton, di Manuel Ferretti Martinez e Gabriele Marmonti di Students for Liberty Italia e di Alessandro Bertoldi, direttore dell'Istituto Milton