Ilrestodelcarlino.it - Il Cavalluccio in visita in pediatria

In vista delle prossime festività natalizie il Cesena è sceso in campo per sostenere il reparto didell’ospedale ‘Bufalini’ e tutti i suoi giovani pazienti. Ieri mattina una delegazione della prima squadra guidata dal consigliere d’amministrazione Massimo Agostini e dal coordinatore delle attività della Cesena Academy Davide Succi, e composta dai giocatori Emanuele Adamo, Marco Curto, Saber Hraiech, Giuseppe Prestia e Sydney van Hooijdonk, ha fattoai bambini e ai ragazzi ricoverati nei reparti didel nosocomio cittadino. I quattro calciatori hanno trascorso la mattinata all’interno del reparto consegnando ai piccoli pazienti una serie di gadget. Il Cesena ha inoltre effettuato una donazione in favore del reparto di