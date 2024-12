Ilnapolista.it - Guardiola: «Con un calendario del genere servirebbe una rosa di 45-50 giocatori»

Leggi su Ilnapolista.it

Pep, non sta vivendo uno dei periodi migliori della sua carriera. Il suo City è reduce da alcune brutte sconfitte, ultima quella contro la Juventus in Champions, ma, come lui stesso a detto «Perdere fa parte del gioco, l’eccezionalità è quando vinci tanti campionati».Il tecnico del Manchester City, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby contro il Manchester United:«Non abbiamo mai avuto così tanti infortuni. Con undelunadi 45-50, ma per il club sarebbe impegnativo dal punto di vista economico. Il problema è che stiamo giocando senza Rodri, Pallone d’Oro e miglior giocatore d’Inghilterra della scorsa stagione. Quando tornerà saremo nuovamente una buona squadra, ma nel frattempo dobbiamo provare a giocare allo stesso modo».