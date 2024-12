Sport.quotidiano.net - Empoli-Torino 0-1, gli azzurri si arrendono a una prodezza di Adams

, 13 dicembre 2024 – L’cede 1-0 alal “Castellani”, nell’anticipo della sedicesima giornata del girone d’andata del campionato di serie A. Con questo successo, i piemontesi agganciano i toscani al decimo posto della classifica a 19 punti. D’Aversa ripropone ancora Cacace, a segno per la prima volta nella massima serie domenica scorsa a Verona: il nazionale neozelandese agisce alle spalle di Colombo con Esposito. Torna in panchina Grassi, si aggiungano alla lista degli infortuni Pellegri (stagione finita) e Solbakken., le foto della partita Primo tempo interessante: l’attacca, collezionando angoli su angoli, ma le occasioni più significative sono dei granata. Al quarto d’ora Gyasi calcia da pochi passi, ma viene stoppato in angolo. Sugli sviluppi del corner, Maleh commette fallo sul portiere (gliavevano messo il pallone in rete).